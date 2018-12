Portugal defronta Suíça na meia-final da Liga das Nações de futebol

Hoje às 13:38, atualizado às 13:46 Facebook

Suíça é o adversário de Portugal nas meias-finais da Liga das Nações de futebol.

O sorteio está a ser transmitido pela SIC, que anunciou a Holanda como adversário de Portugal. Um lapso entretanto corrigido, uma vez que o oponente de Portugal na meia-final da Liga das Nações será a seleção da Suíça.

No outro jogo vão defrontar-se a Inglaterra e a Holanda.

Portugal irá disputar a primeira meia-final, em 5 de junho, no Estádio do Dragão. O Holanda-Inglaterra disputa-se no Estádio D. Afonso Henriques. A final está marcada para o Porto, a 9 do mesmo mês.

Além do troféu, a vitória na Liga A permite um encaixe de seis milhões de euros, que se juntam-se aos 4,5 de já ter alcançado a fase final.