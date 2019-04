Portugal defronta Islândia, Hungria e Rússia no Euro sub-17

Hoje às 21:13 Facebook

Campeonato da Europa de sub-17 vai decorrer na República da Irlanda, entre 03 e 19 de maio.

Portugal vai defrontar Islândia, Hungria e Rússia no grupo C do Campeonato da Europa de sub-17, ditou esta quinta-feira o sorteio da prova, que se vai realizar na República da Irlanda, entre 03 e 19 de maio.

A seleção portuguesa apurou-se para a fase final da competição após vencer o grupo 6 da Ronda de Elite, com três triunfos sobre Escócia, Polónia e precisamente o conjunto russo, que agora vai reencontrar na República da Irlanda.

Portugal, que ergueu o troféu de campeão europeu em 2003 e 2016, nunca perdeu qualquer jogo perante estes adversários, sendo que, dos três, apenas encontrou a Hungria numa fase final, no caminho para o primeiro título conquistado, há quase 16 anos, em Viseu, com golos de Bruno Gama e Vieirinha (2-0).

Composição dos grupos:

Grupo A: República da Irlanda, Bélgica, República Checa e Grécia.

Grupo B: Holanda, França, Inglaterra e Suécia.

Grupo C: Islândia, Portugal, Hungria e Rússia.

Grupo D: Espanha, Itália, Alemanha e Áustria.