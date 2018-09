Portugal derrotado pelo Japão no Torneio de Toulon

31 Maio 2018 às 18:37 Facebook

A seleção sub-19 de Portugal perdeu com a dos sub-21 do Japão, por 3-2, em jogo da segunda jornada do grupo C do torneio de Toulon, disputado nesta tarde de quinta-feira.

Após o empate com o Canadá (0-0) e com a derrota ante o Japão, a equipa treinada por Hélio Sousa fica em dificuldades de apuramento para a fase seguinte do torneio. Na última jornada, no domingo, a seleção nacional precisa de ganhar à Turquia para poder obter uma das duas primeiras vagas de qualificação.

No jogo com o Japão, Portugal foi o primeiro a marcar, por Luís Silva, e também esteve a ganhar 2-1, com um remate de João Filipe, mas os nipónicos chegaram ao triunfo com dois golos em apenas um minuto, ambos assinados por Ayase Ueda, e o último deles de penálti (83 m).