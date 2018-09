Portugal bate Argélia a caminho da Rússia

07 Junho 2018 às 22:11 Facebook

Gonçalo Guedes bisou e Bruno Fernandes completou o triunfo (3-0) da seleção portuguesa contra a congénere argelina, em partida de preparação para o Mundial-2018, disputada esta quinta-feira.

No último desafio de preparação para o Campeonato do Mundo, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, a seleção portuguesa dominou todos os aspetos do jogo e construiu uma vitória fácil, que podia ter sido ainda mais folgada. Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva também tiveram ocasiões para marcar e o VAR ainda anulou dois golos, a CR7 e a João Mário, por razões muito pouco descortináveis.

A seleção portuguesa parte já este sábado para a Rússia, onde vai jogar o Mundial-2018. Estreia-se em partida com a Espanha, marcada para dia 15 (sexta-feira). As seleções do Irão e de Marrocos são as outras rivais do grupo B.