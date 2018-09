JN Hoje às 20:34 Facebook

Twitter

A seleção portuguesa de futebol e a Croácia chegaram ao intervalo com um empate (1-1), no particular que se está a disputar no Estádio Algarve.

A Croácia, vice-campeã do Mundo, adiantou-se no marcador, aos 18 minutos, através de um grande remate de Perisic, mas Pepe, no jogo 100 pela seleção portuguesa, repôs a igualdade no marcador no Estádio Algarve.