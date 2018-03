Portugal e Egito empatados ao intervalo

Hoje às 20:37 Facebook

Está empatado a zero, ao intervalo, o jogo particular entre a seleção nacional e a congénere egípcia, que se realiza em Zurique, na Suíça.

Num jogo bem disputado, Portugal e Egito ainda não encontraram o caminho do golo. A seleção nacional procurou assumir as despesas do jogo, perante um adversário que privilegiou o contra-ataque. Os egípcios foram os primeiros a ameaçar o golo, aos oito minutos, mas Beto respondeu com uma grande defesa ao remate de El Said.

Aos 26 minutos, Portugal dispôs da melhor oportunidade de golo ao beneficiar de um livre indireto na área egipcia. Cristiano Ronaldo teve perto de desfazer o nulo, mas, quando já se festejava o golo, El Said fez o corte providencial. Depois, Rolando ainda colocou a bola dentro da baliza do Egito, aos 41 minutos, mas o lance foi anulado por fora de jogo.