Portugal eliminado do Europeu de sub-17

Hoje às 19:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa comandada por Emílio Peixe foi derrotada pela Itália e cai nos quartos de final da competição.

O sonho acabou nos quartos de final. Portugal foi eliminado esta segunda feira do Campeonato da Europa de sub-17, ao perder com a Itália na competição, a decorrer na Irlanda.

O duelo foi decidido por Franco Tongy, jogador da Juventus, autor do único golo, ainda na primeira parte.

Com esta derrota, a seleção portuguesa fica também com a presença no próximo Mundial em risco: se a Espanha derrotar a Hungria, ainda esta segunda-feira (19 horas), Portugal falha essa competição.