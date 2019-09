JN Hoje às 17:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal falhou o acesso à final do Europeu de futsal sub-19, ao perder com a Croácia no desempate por penáltis.

Portugal esteve duas vezes na frente do marcador, mas perto do final dos primeiros 40 minutos e no final do prolongamento, os croatas conseguiram empatar e levar o jogo para o desempate por penáltis, onde foram mais fortes.

A Croácia, que atingiu a primeira final de uma competição de futsal em qualquer escalão, vai medir forças com o vencedor do duelo entre Espanha e Polónia.