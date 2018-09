Portugal empata com a Croácia em jogo particular

JN Hoje às 21:40 Facebook

Portugal, campeão europeu de futebol, e Croácia, vice-campeã mundial, empataram esta quinata-feira (1-1) em jogo particular disputado no Estádio Algarve, marcado pela 100.ª internacionalização de Pepe.

O jogo valeu pela primeira parte, com domínio da equipa portuguesa e alguns bons lances de futebol, e pela estreia absoluta na seleção portuguesa dos médios Sérgio Oliveira, do F. C. Porto, e Gedson Fernandes, do Benfica, que foram apostas de Fernando Santos para os últimos minutos.



No início de um novo ciclo competitivo, o selecionador português incluiu sete novidades no onze face ao último jogo da seleção, a derrota com o Uruguai (2-1), nos oitavos de final do Mundial2018, sendo Rui Patrício, Pepe, William Carvalho e Bernardo Silva os quatro "sobreviventes".



​​​​​​​Ivan Perisic deu vantagem à vice-campeã do mundo, aos 18 minutos, após um grande remate. Contudo, a seleção das quinas chegou ao empate ainda na primeira parte, com um golo de Pepe.

No segundo tempo, foi Portugal quem esteve mais perto do golo. Aos 78 minutos, William cruzou para a esquerda para Gelson Martins, que na área entregou para Mário Rui. O lateral tentou o remate e Milic quase marcou na própria baliza, ao tentar o corte.

Destaque para Pepe, que realizou 100.ª internacionalização pela seleção lusa.



Portugal volta a entrar em campo no dia 10, frente à Itália, num jogo que marca a estreia dos comandados de Fernando Santos na Liga das Nações.