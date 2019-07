Portugal empata com a Espanha

Hoje às 18:04 Facebook

As seleções de Portugal e de Espanha neutralizaram-se (1-1) na segunda jornada do Grupo A do Campeonato da Europa sub-19, que decorre na Arménia.

Com este resultado, as seleções ibéricas somam quatro pontos e ficam com o apuramento para as meias-finais pendente.

Ainda hoje, ao final da tarde, disputa-se o jogo que encerrará a segunda jornada do grupo A, a disputar entre as seleções derrotadas na primeira jornada, a anfitriã Arménia (1-4 com a Espanha) e a Itália (0-3 com Portugal).

Em Yeravan, o duelo ibérico foi muito equilibrado. A Espanha marcou primeiro com um remate de Juan Miranda, e e Portugal restabeleceu a igualdade com um remate de Fábio Vieira, de livre direto.