Portugal empata com a Polónia

Portugal empatou (1-1), esta terça-feira, com a Polónia, na quarta jornada da Liga das Nações. André Silva foi o autor do golo português e Danilo foi expulso.

Com a passagem à final four da Liga das Nações já assegurada, Fernando Santos fez algumas alterações no onze e promoveu duas estreias: Kevin Rodrigues - o defesa jogara apenas nos amigáveis frente à Arábia Saudita e à Escócia) - e Beto, que se estreou na competição.

Com as bancadas bem compostas - estiveram presentes cerca de 30 mil adeptos - foi André Silva a abrir as hostes. O avançado do Sevilha aproveitou uma assistência de Renato Sanches, a terceira na equipa das quinas, surgiu ao primeiro poste e cabeceou com êxito para o fundo das redes. Foi o 15.º golo do camisola 23, que iguala o registo de dois nomes históricos no futebol português: Peyroteo (20 jogos) e Rui Jordão (43 jogos)

A seleção polaca empatou já na segunda parte após uma falta de Danilo sobre Milik, que resultou na expulsão do médio, o árbitro assinalou uma grande penalidade. O avançado, à segunda - o juiz mandou repetir a marcação da grande penalidade - não falhou e fez o 1-1.

Com duas vitórias e dois empates, a formação lusa foi a única das 12 da Liga A que não perdeu qualquer jogo.