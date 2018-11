Portugal empata com Itália e segue em frente na Liga das Nações

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:38 Facebook

Portugal empatou (0-0), este sábado, frente à Itália em jogo a contar para a Liga dos Campeões. A equipa das quinas está na "final four".

Com poucas alterações em relação ao último onze em jogos oficiais, frente à Polónia - José Fonte entrou para o lugar de Pepe e Rafa foi substituído por Bruma - Portugal precisava apenas de um empate para garantir uma presença na "final four" da Liga das Nações.

Numa primeira parte com domínio italiano, a melhor oportunidade portuguesa pertenceu a Bruma que, aos 11 minutos e após receber um passe longo, rematou contra Chiellini. Perto do intervalo, Rui Patrício, que esteve em bom plano no encontro, evitou o golo de Immobile, que recuperara a bola depois de mais um momento de grande pressão na área.

Na segunda metade, a equipa de Fernando Santos entrou melhor e foi crescendo no jogo. Aos 75 minutos, após uma grande abertura de Rúben Neves a lançar Cancelo na direita, o lateral não se deixou intimidar pela marcação e colocou a bola em João Mário que, na área, tentou a sorte mas acabou por rematar por cima.

Nos instantes finais, a equipa da casa "sufocou" Portugal mas valeu Rui Patrício, que conseguiu manter o empate ao defende o remate de Pellegrini.

Com este resultado, a equipa das quinas passou a somar sete pontos, contra cinco dos transalpinos, já com os quatro jogos cumpridos, e um da Polónia, que Portugal recebe na terça-feira, em Guimarães, num embate para cumprir calendário.

A final four realiza-se entre de 5 a 9 de junho de 2019, no Porto e em Guimarães. Portugal conhece o adversário no sorteio que se realiza a 3 de dezembro, em Dublin.

Os candidatos a juntarem-se a Portugal, que nunca tinha somado pontos em Itália num jogo oficial, são França, Holanda, Bélgica, Suíça, Espanha, Inglaterra e Croácia.