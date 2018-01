Portugal empata com Marrocos no último jogo de preparação para o Europeu

Ontem às 22:43 Facebook

A seleção portuguesa de futsal empatou (2-2) esta sexta-feira com Marrocos, em Torres Novas, no último encontro de preparação antes do Campeonato da Europa, que será disputado na Eslovénia.

Tal como aconteceu na quinta-feira contra a Tailândia, jogo que terminou empatado 1-1, Portugal entrou muito passivo no jogo, permitindo que Marrocos controlasse a bola no seu meio campo, num domínio inconsequente, mas que a equipa portuguesa não conseguia contrariar.

Prova dessa incapacidade foi o facto de o único remate de Portugal digno desse nome nos primeiros 10 minutos ter cabido ao guarda-redes André Sousa.

E foi à passagem do 10.º minuto que Marrocos inaugurou o marcador, com um primeiro remate a bater na barra e a bola a sobrar para Abdeltif Fati, que, sem marcação em zona frontal à baliza, rematou sem hipóteses para Bebé.

O golo acordou Portugal durante alguns minutos, com Ricardinho, Fábio Cecílio e André Coelho, sempre fora da área, a rematarem com perigo para a baliza de Marrocos.

A segunda parte começou com Portugal em grande. Aos 10 segundos, João Matos rematou ao poste e, aos 21 segundos, Pedro Cary empatou o jogo.

A seleção portuguesa teve então o seu melhor período, com duas oportunidades claras para Ricardinho e André Coelho, a primeira delas ao poste.

Contra a corrente de jogo, Marrocos viria a colocar-se novamente em vantagem, num contra-ataque que terminou com um remate de Sofiane Borite fora da área.

Portugal empatou um minuto depois, também de contra-ataque, num dos melhores lances de toda a partida, concluído por Tiago Brito.

A seleção comandada por Jorge Braz termina assim a dupla jornada de preparação realizada no Palácio dos Desportos, em Torres Novas, com dois empates frente a equipas teoricamente mais fracas, mas que colocaram grandes dificuldades.

Após o jogo, os jogadores lusos foram dispensados, voltando a concentrar-se no domingo, pelas 10 horas, na Cidade do Futebol, antes de partirem para a Eslovénia, país que acolhe o Euro2018 entre 30 de janeiro e 10 de fevereiro

Portugal estreia-se na competição no dia 31 de janeiro, diante da Roménia, e, a 4 de fevereiro, defronta a Ucrânia. Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos apuram-se para os quartos-de-final da competição.