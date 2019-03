João Faria Hoje às 20:32 Facebook

A seleção portuguesa está empatada (0-0), com a Ucrânia, ao intervalo do jogo que decorre na noite desta sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa. O encontro é relativo à primeira jornada da fase de apuramento do Europeu 2020 de futebol.

Portugal tentou cedo adiantar-se no marcador e aos 17 minutos William Carvalho introduziu a bola na baliza ucraniana, mas o golo foi (bem) anulado, por fora de jogo.

Apesar do maior domínio português, o desafio não teve golos nos primeiros 45 minutos.