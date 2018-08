Portugal empata frente à Tunísia no primeiro ensaio para o Mundial

Sofia Esteves Teixeira 28 Maio 2018 às 21:35 Facebook

Twitter

A seleção nacional empatou (2-2), esta segunda-feira, em Braga, frente à Tunísia em jogo de preparação para o Mundial 2018.

Ainda sem todos os jogadores que constam na convocatória e algumas novidades no onze - Rúben Dias estreou-se pela equipa das quinas e a titular - Portugal entrou bem no encontro mas seria a Tunísia, a seleção africana mais bem cotada no ranking da UEFA, a dar os primeiros sinais de perigo, principalmente por Khaoui.

A equipa de Fernando Santos foi crescendo no encontro e inaugurou o marcador aos 22 minutos. Após um cruzamento de Ricardo Quaresma sobre a direita, André Silva, no coração da grande área, cabeceou para o fundo das redes de Hassen e inaugurou o marcador, assinalando o milésimo golo da história da seleção nacional.

Embalado pelo golo, Portugal ia mandando no encontro e ampliou o marcador, pouco depois, por João Mário, com um grande golo. Na sequência de um pontapé de canto, a defesa da Tunísia afastou a bola e, de fora da grande área, na ressaca, o médio português atirou em força, sem dar hipótese de defesa ao guardião da Tunísia.

Três minutos depois, outro grande golo, desta vez da seleção tunisina. Badri rematou forte à entrada da grande área, batendo Anthony Lopes e reduzindo a desvantagem.

Na segunda metade, Portugal continuou a controlar o jogo e a ter as melhores oportunidades para ampliar a vantagem. A melhor ocasião pertenceu a Bernardo Silva: após um grande trabalho individual, rematou ao poste e, na recarga, João Mário atirou por cima da baliza.

Não marcou Portugal, marcou a Tunísia. Na sequência de um livre, Ben Youssef, de carrinho, desviou a bola para a baliza de Anthony Lopes e igualou o marcador.

Este foi o primeiro dos três jogos de preparação de Portugal para o Mundial 2018. O próximo, frente à Bélgica, está agendado para sábado, em Bruxelas, às 19.45 horas.