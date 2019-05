Portugal entra em ação frente à Argentina

Hoje às 10:18 Facebook

Seleção nacional tem o objetivo de garantir a continuidade na Liga das Nações

Portugal estreia-se na madrugada de sábado (01.10 horas) na Liga das Nações de voleibol frente à Argentina, anfitriã de um grupo que inclui ainda Canadá e Bulgária, adversários de sábado e domingo, respetivamente, em Mendoza.

A prova sucessora da Liga Mundial é disputada por 16 seleções, sendo que 12 são "fixas" e quatro denominadas "desafiadoras", casos, na presente edição, da formação das quinas e também de canadianos, búlgaros e da Austrália.

A última classificada destas quatro seleções desce à Golden European League (Liga de Ouro Europeia), sendo substituída pela vencedora da Challenger Cup, pelo que, no primeiro torneio, Portugal tem o desafio suplementar de defrontar duas delas.

A formação lusa, que soma 14 participações na Liga Mundial, conquistou o direito a participar na Liga das Nações de 2019 ao vencer a Challenger Cup de 2018, depois de um triunfo na final sobre a República Checa por 3-1 (18-25, 25-22, 25-19 e 25-16).

A melhor classificação remonta a 2005, ano em que Portugal terminou em sexto, entre 12 participantes, num trajeto que teve como ponto alto um triunfo por 3-0 em Almada sobre o Brasil, seleção na altura campeã mundial, olímpica, líder do ranking e detentora da Liga Mundial.

A fase preliminar da Liga das Nações desenrola-se ao longo de cinco semanas consecutivas, com as 16 seleções a disputarem consecutivamente grupos de quatro, no sistema de todas contra todas, a disputar em vários países à escala intercontinental.

Portugal começa na Argentina e desloca-se, depois, à Rússia, onde, de 07 a 09 de junho, mede forças no Grupo 6 com russos, norte-americanos e italianos.

De 14 a 16 de junho, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, Portugal defronta Brasil, a seleção número um mundial, Sérvia e China (Grupo 9), viajando, de seguida, para o Irão, onde, de 21 a 23, enfrenta iranianos, franceses e australianos (Grupo 15).

A fase preliminar da Liga das Nações termina, para Portugal, na Alemanha, de 28 a 30 de junho, com a equipa de Hugo Silva a defrontar o Japão, a Polónia e a equipa da casa.

Calendário:

Semana 1 (Grupo 2), em Mendoza, Argentina.

Sexta-feira, 31 maio:

Canadá - Bulgária (22:10 horas)

Sábado, 1 junho:

Argentina - Portugal (01:10 horas)

Canadá - Portugal (22:10 horas)

Domingo, 2 junho:

Argentina - Bulgária (1:10 horas).

Portugal - Bulgária (20:10 horas).

Argentina - Canadá (23:10 horas)