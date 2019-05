Portugal estreia-se com vitória frente à Coreia do Sul

JN Hoje às 16:52 Facebook

A seleção nacional sub-20 venceu este sábado a Coreia do Sul, por 1-0, na primeira jornada do Grupo F do Campeonato do Mundo da categoria, na Polónia.

Um golo de Trincão, aos sete minutos, expressou em números a supremacia de Portugal ao longo do encontro. O avançado do Braga mostrou frieza na finalização e concluiu, com classe, uma primorosa assistência de Jota.

A equipa das quinas dominou por completo toda a primeira parte e dispôs de oportunidades para ampliar a vantagem. Contudo, sem sucesso. Na etapa complementar, a formação comandada por Hélio Sousa não foi tão dominadora, mas controlou por completo o rumo dos acontecimentos.