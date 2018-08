Portugal estreia-se com vitória sobre Albânia na qualificação para Europeu

Hoje às 22:55 Facebook

A seleção portuguesa de voleibol masculino venceu esta quarta-feira a Albânia por 3-0 (25-21, 25-20 e 25-15), no primeiro jogo da poule D da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2019.

Com um seis inicial diferente do habitual - que não contava com dois dos pilares da equipa, Marco Ferreira e Alexandre Ferreira, que só entraram no decorrer do jogo por terem iniciado a preparação mais tarde devido a lesão -, Portugal começou tímido na abordagem ao jogo, tendo um primeiro parcial de 25-21, um segundo de 25-20, mas acabou com uma diferença expressiva no terceiro set: 25-15.

Naquela que foi a primeira vez que estas seleções se defrontaram em jogos a contar para o Campeonato da Europa, Portugal começou o jogo com um serviço e uma receção frágeis, permitindo que a Albânia acreditasse que podia tomar conta do jogo, tirando partido dos erros dos portugueses.

O primeiro set foi, aliás, muito equilibrado e praticamente disputado ponto a ponto, com a seleção albanesa a passar para a frente do marcador aos 8-9, mantendo-se na liderança até aos 15-15. Portugal acabaria por conseguir passar à frente aos 21-20 e isto muito graças aos remates fortes de Caique Silva.

E depois de um primeiro período vencido por uma diferença de quatro pontos (25-21), no segundo set a vantagem aumentou para cinco (25-20), notando-se que a equipa das orientada por Hugo Silva estava mais forte junto à rede, nomeadamente nos blocos, tinha em Phelipe Martins uma boa 'arma' para causar surpresa e aproveitava o facto de a Albânia mostrar menos consistência.

Ainda assim chegou a registar-se uma igualdade aos 16 pontos, mas Portugal focou-se num contra-ataque mais agressivo e terminou o segundo período em vantagem, levando para o último set uma moral e uma confiança que se refletiram no resultado final do terceiro parcial: 25-15, dez pontos de diferença.

Portugal, que teve em Lourenço Martins o melhor marcador com 14 pontos, volta a jogar no sábado, no segundo jogo de qualificação, ao visitar a Croácia, enquanto para a próxima semana, dia 22, o duelo com a Áustria realizar-se-á em Braga.