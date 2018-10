Portugal estreia-se no apuramento para o Euro2019 de sub-17 com goleada

Ontem às 23:34 Facebook

A seleção de sub-17 estreou-se, esta quarta-feira, com uma goleada ao Cazaquistão por 10-0, no estádio Municipal de Aveiro, em jogo do grupo 11 do Torneio de Apuramento para o Euro2019.

O jogo teve sentido único e ao intervalo a seleção lusa já vencia por 5-0, graças aos golos de Famana Quizera (19 minutos), Paulo Bernardo (21), Filipe Cruz (26) e Daniel Rodrigues (39 e 45+1).

Na segunda parte, o cariz da partida não se alterou e Portugal fez mais cinco golos, através de Ronaldo Camará (49 e 67), Gerson Sousa (57), Tiago Tomás (75) e Gonçalo Batalha (80).

No outro encontro do grupo 11 de apuramento para o Euro2019 - cuja fase final se disputará na República da Irlanda --, Bielorrússia e País de Gales empataram 2-2, pelo que a seleção portuguesa já é líder com três pontos, seguida de Bielorrússia e País de Gales com um e do Cazaquistão ainda sem pontos.

Seguem-se as partidas com a Bielorrússia (13 de outubro) e com o País de Gales (16), que serão disputadas no Estadio Municipal de Aveiro a partir das 17:00 e 16:45, respetivamente.

Apuram-se para a Ronda de Elite as duas primeiras seleções de cada um dos 13 grupos, bem como as quatro melhores terceiras classificadas que tenham conseguido melhor registo frente às duas primeiras dos respetivos grupos.