Portugal estreia-se no Europeu feminino com vitória sobre a Bulgária

Hoje às 17:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal derrotou este domingo a anfitriã Bulgária, por 3-1, no arranque do Europeu de futebol feminino de sub-17, e assumiu a liderança do Grupo A.

No Estádio Druzhba, em Dobrich, a seleção portuguesa inaugurou o marcador, por Maria Alagoa, aos 09 minutos, e ampliou a diferença graças a um autogolo de Bessette, aos 29, mas a Bulgária reduziu antes do intervalo, por Parapunova (45+1). Na segunda parte, Maria Negrão fez o terceiro de Portugal, aos 77.

Portugal soma três pontos e encabeça o Grupo A, mas aguarda o desfecho do outro jogo da primeira jornada, que opõe ainda hoje Dinamarca e Espanha. As dinamarquesas serão as próximas adversárias de seleção lusa, em encontro marcado para quarta-feira.