Portugal foi goleado pela França e fica mais longe do Europeu sub-19

Portugal estreou-se esta quarta-feira na ronda de elite de acesso ao Europeu de futebol feminino de sub-19 a sofrer uma goleada por 6-0 ante a França, em encontro do Grupo 7, disputado em Anglet.

Pela equipa anfitriã marcaram Malard, aos 26 e 35 minutos, Bussy, aos 45+2, Lakrar, aos 52, Roux, aos 84, e Baltimore, aos 90+3.

No outro encontro do grupo, realizado em Biarritz, a Eslovénia venceu a Eslováquia, por 3-0.

No sábado, as lusas defrontam a Eslovénia em Bayonne, enquanto a França joga com a Eslováquia em Biarritz.

Portugal termina esta fase de qualificação no dia 09 de abril, frente à Eslováquia, em Anglet. As seleções vencedoras de cada um dos sete grupos juntam-se à anfitriã Escócia, que organiza a prova de 16 a 28 de julho.