Portugal ganha à Itália em sub-21

A seleção portuguesa de sub-21 ganhou esta sexta-feira à Itália, por 3-2, num jogo particular realizado no Estoril.

A equipa treinada por Rui Jorge, que prepara as últimas jornadas de qualificação para o Europeu da categoria, conseguiu uma vitória tangencial, que chegou a parecer mais fácil quando o avançado Diogo Jota marcou dois golos nos primeiros 20 minutos, que colocaram Portugal a vencer por 2-0.

A Itália reduziu, por Parigini, aos 28 minutos, mas Diogo Carvalho deu à seleção lusa nova vantagem confortável, com o golo do 3-1, mesmo em cima do intervalo. Na segunda parte, os transalpinos voltaram a aproximar-se no marcador, através de uma grande penalidade convertida por Bonazzoli, aos 59 minutos.

O resultado esteve em aberto até ao final e o guarda-redes português, Diogo Costa, foi forçado a algumas defesas complicadas, segurando um triunfo que dá mais confiança a Portugal para os próximos jogos de apuramento para o Euro de sub-21.