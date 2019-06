Portugal ganha ao Japão em Toulon e ainda pode chegar às meias

Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Os sub-19 de Portugal derrotaram, esta sexta-feira, o Japão, por 1-0, na última jornada da fase de grupos do do Torneio de Toulon em futebol e esperam agora pelos resultados de outras partidas para saber se continuam na competição.

Só a vitória interessava para continuar a pensar nas meias-finais, mas agora há que esperar pelo resultado do Chile-Inglaterra, também do grupo A, e de jogos dos grupos B e C, para se saber se Portugal é pelo menos o melhor dos segundos classificados.

Úmaro Embaló apontou o único tento da partida, aos 84 minutos, o que deixa os comandados de Filipe Ramos com seis pontos, tantos quantos os dos nipónicos e ainda ao alcance do Chile.

Nos dois jogos anteriores, Portugal perdeu com o Chile, por 1-0, e depois bateu a Inglaterra, por 3-2.