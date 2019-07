Portugal goleia Chile em hóquei e fica à espera da Argentina

Hoje às 19:12 Facebook

A seleção portuguesa de hóquei em patins goleou, esta terça-feira, a congénere do Chile por 9-4, num encontro da terceira e última jornada do Grupo B do campeonato do Mundo, em Vilanova, Espanha.

Jorge Silva, João Rodrigues, Hélder Nunes (quatro), Gonçalo Alves (dois) e Rafa selaram o triunfo da seleção lusa, que ao intervalo vencia por 3-1, enquanto Marc Figa, Nicolás Fernandez e Felipe Marquez (dois) faturaram para os sul-americanos.

Os comandados de Renato Garrido, que nos quartos de final podem defrontar Itália, França, Angola ou Moçambique, isolaram-se, provisoriamente, na liderança do agrupamento, que a Argentina, a três pontos, pode recuperar se vencer ainda hoje (21:00) a Colômbia por cinco ou mais golos.

A formação das 'quinas' está na Catalunha à procura do 16.º título mundial do seu historial, e o primeiro desde o triunfo em Oliveira de Azeméis, em 2003, sendo que, fora de Portugal, não ganha desde 1993 e em Espanha só triunfou uma vez, em 1960.