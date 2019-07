JN Hoje às 17:08 Facebook

A seleção portuguesa sub-19 venceu, esta quarta-feira, a República da Irlanda, por 4-0, e garantiu presença na final do Europeu da categoria. Portugal fica agora a aguardar o outro finalista, que sairá do confronto entre França e Espanha, agendado para as 18 horas.

Os comandados de Filipe Ramos, que perseguem o quinto título no escalão, venceram a República da Irlanda, por 4-0, com golo de Vítor Ferreira e hat-trick de Gonçalo Ramos.