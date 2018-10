Portugal goleia no Liechtenstein com "póquer" de Heriberto

JN Hoje às 22:24 Facebook

Twitter

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 goleou, esta quinta-feira, a sua congénere do Liechtenstein por 9-0, num jogo do Grupo 8 de qualificação para o Europeu de 2019 em que se destacou o "póquer" de Heriberto.

Em Vaduz, o selecionador Rui Jorge poupou vários dos habituais titulares para o último jogo, decisivo, com a Bósnia-Herzegovina, mas nem por isso a seleção portuguesa sentiu qualquer dificuldade em golear a frágil seleção do Liechtenstein.

Na primeira metade, Portugal controlou e dominou, mas foi sempre muito lento nas trocas de bola e não pôs intensidade no jogo, nem mudanças de velocidade imprescindíveis para abrir espaços numa defesa que defendia com dez homens, posicionados nas imediações da sua área.

De resto, Portugal iniciou o jogo praticamente em vantagem, com um autogolo do lateral esquerdo Noah Graber, quando tentava evitar que Diogo Gonçalves finalizasse o cruzamento de Pereira Lage, mas só voltaria a marcar aos 28 minutos, por Heriberto, de cabeça.

Antes do intervalo, João Filipe "Jota", na execução de um livre direto, marcou o terceiro golo.

Na segunda parte, a equipa surgiu a imprimir maior rapidez às suas ações ofensivas, com mais trocas posicionais, o que começou a criar sérios problemas à defesa do Liechtenstein, muito posicional e "dura de rins", e os golos foram surgindo com naturalidade.

Heriberto foi a grande figura portuguesa, ao marcar três tentos, aos 46, 62 e 90+2 minutos, para chegar ao "póquer", sofrendo ainda uma falta na área, que Diogo Gonçalves transformou em golo, na marcação do respetivo penálti, aos 58.

Diogo Jota (84 minutos) e Gil Dias (90+1), que entraram na segunda parte, apontaram os restantes tentos da seleção nacional, que volta a jogar na terça-feira, recebendo a Bósnia-Herzegovina, sendo que, à condição, lidera o agrupamento.