Portugal mantém quarto lugar no "ranking" da FIFA

A seleção portuguesa de futebol manteve o quarto lugar no "ranking" da FIFA, divulgado esta quinta-feira, e que continua a ser liderado pela Alemanha, a um mês de iniciar a defesa do título no Mundial2018.

A seleção germânica continua solidamente no topo da hierarquia, à frente do Brasil, segundo colocado, e da Bélgica, que na atualização anterior, realizada em 12 de abril, tinha desalojado Portugal do terceiro posto, a melhor classificação de sempre da equipa orientada por Fernando Santos, que esta quinta-feira ao fim da tarde revela os 23 convocados para a fase final do Mundial de 2018.

O posicionamento dos 10 primeiros do "ranking" da FIFA não sofreu qualquer alteração, assim como o do melhor representante dos países de expressão portuguesa, depois do Brasil, que continua a ser Cabo Verde, no 58.º lugar.

"Ranking" da FIFA em 17 de maio: 1. (1) Alemanha, 1.544 pontos; 2. (2) Brasil, 1.384; 3. (3) Bélgica, 1.346; 4. (4) Portugal, 1.306; 5. (5) Argentina, 1.254; 6. (6) Suíça, 1.179; 7. (7) França, 1.166; 8. (8) Espanha, 1.162; 9. (9) Chile, 1.146; 10. (10) Polónia, 1.128.

(...)

36. (36) Irão, 727; 54. (53) Burkina Faso, 582; 58. (58) Cabo Verde, 545; 104. (104) Guiné-Bissau, 330; 106. (106) Moçambique, 311; 138. (138) Angola, 221; 186. (186) Macau, 60; 187. (187) São Tomé e Príncipe, 59; 190. (190) Timor-Leste, 44.