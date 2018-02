Portugal na final do Europeu de Futsal

JN Ontem às 18:37 Facebook

Portugal venceu (3-2), esta quinta-feira, a Rússia e garantiu uma presença na final do Europeu, que decorre na Eslovénia. Esta foi uma vitória inédita de Portugal sobre a equipa russa.

A Rússia chegou à vantagem com um golo aos quatro minutos, por Éder Lima. No entanto, na segunda parte, a seleção das quinas deu a volta ao resultado com golos de André Coelho (31 e 36) e Bruno Coelho (79). A Rússia ainda reduziu, perto do fim, mas não evitou a derrota.

Portugal assegurou, assim, a segunda presença numa final de um campeonato europeu da modalidade, depois de em 2010 ter perdido (4-2), com a Espanha. A seleção das quinas vai defrontar, no sábado, o vencedor da outra meia-final, a disputar também esta quinta-feira, entre o Cazaquistão e os espanhóis, atuais detentores do título.