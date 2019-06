Portugal na máxima força no "adeus" à Cidade do Futebol

Hoje às 12:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O selecionador Fernando Santos voltou este sábado a ter todos os 23 jogadores disponíveis, naquele que foi o último treino de Portugal na Cidade do Futebol, na preparação para a fase final da Liga das Nações.

Em Oeiras, com muito calor, a seleção nacional voltou a trabalhar na máxima força, a quatro dias da estreia na competição, que será frente à Suíça, no Estádio do Dragão, no Porto.

Com os termómetros a rondarem os 30 graus, nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social, Fernando Santos dividiu os jogadores de campo em quatro grupos de cinco e insistiu nos exercícios de troca de bola, com os guarda-redes a trabalharem à parte.

Já quando os jornalistas estavam a ser convidados a sair das bancadas, o selecionador luso colocou os jogadores a efetuarem remates à baliza.

Depois deste treino, às 12.30 horas, Gonçalo Guedes irá falar aos jornalistas, em conferência de imprensa, igualmente na Cidade do Futebol.

Os jogadores continuam em regime livre e concentram-se para estágio no final da tarde de domingo, em Espinho, cidade que vai acolher a comitiva lusa durante a fase final da Liga dos Nações.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 5 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19.45 horas. Um dia depois, Inglaterra e a Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19.45 horas.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 9 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19.45 horas, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15 horas.