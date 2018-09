Portugal no primeiro Europeu feminino de futsal

Hoje às 21:19 Facebook

Twitter

A seleção portuguesa feminina de futsal qualificou-se, esta quinta-feira, para a fase final da primeira edição do Europeu, ao vencer a Finlândia por 3-1, na segunda jornada do Grupo 4, em Oliveira de Azeméis.

Jenny e Cátia Morgado marcaram os golos lusos na primeira parte, que acabou com as comandadas de Luís Conceição a vencer por 2-1, e a guarda-redes Ana Catarina faturou na segunda metade, na última jogada do encontro.

Portugal lidera o agrupamento com seis pontos, contra três da Finlândia e da República Checa, que na quarta-feira goleou por 12-0, e nenhum da Sérvia, a última adversária lusa, no sábado, num embate para cumprir calendário.