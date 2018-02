Portugal nos quartos de final do Europeu de Futsal

Ontem às 22:15 Facebook

Twitter

Portugal garantiu, esta sexta-feira, um lugar nos quartos de final do Europeu de futsal, a decorrer em Ljubljana, na Eslovénia, face ao triunfo (3-2) da Ucrânia, que também se qualificou.

A formação das "quinas", que se estreou na quarta-feira com um triunfo por 4-1 face à Roménia, só não garantia hoje o apuramento prematuro se os romenos, que estiveram a ganhar por 2-0, triunfassem sobre os ucranianos.

Face a este resultado, Portugal e a Ucrânia, que se juntam nos "quartos" a Cazaquistão e Azerbaijão, decidem no domingo o vencedor do agrupamento, com o empate a servir à formação das "quinas", enquanto a Roménia está afastada da competição.

Portugal qualificou-se no "sofá", mas, inicialmente, parecia que teria de adiar a "festa", já que os romenos entraram melhor e chegaram a 2-0, com tentos de Salvio Valadares, que depois se lesionaria, e Florin Ignat.

Os ucranianos, que precisavam de ganhar para conseguir o apuramento prematuro, lograram reduzir antes do intervalo, por Taras Korolyshin, e, no início da segunda parte, restabeleceram a igualdade, por Oleksandr Pediash.

A igualdade, que só apurava Portugal, manteve-se quase até final, mas, a 19 segundos do fim, Petro Shoturna marcou o golo que qualificou os ucranianos e eliminou os romenos.

No primeiro encontro do dia, o Azerbaijão tinha-se tornado a segunda seleção a chegar aos quartos de final, juntando-se ao Cazaquistão, ao bater a França por 5-3 no seu primeiro encontro na competição.

Face ao empate a quatro entre franceses e espanhóis na ronda inaugural, o vencedor da segunda jornada seguiria em frente e os azeris não desperdiçaram a oportunidade, num embate em que estiveram a perder por 2-1, já na segunda parte.

Bolinha, com um "hat-trick'" foi a grande figura do encontro, tendo Everton Cardoso e Eduardo marcado os outros golos do Azerbaijão, enquanto Magana N'Gala, Abdessamad Mohameed e Souheil Mouhoudine apontaram os tentos do conjunto gaulês.

Na sexta-feira, os azeris vão disputar o primeiro lugar do agrupamento com a Espanha, vencedora de sete das 10 edições e campeã em título, que se qualifica perdendo por um e só ganhará o Grupo D se vencer o encontro.

Na quarta-feira, o Cazaquistão tornou-se a primeira seleção a garantir um lugar nos 'quartos', ao estrear-se com uma goleada por 5-1 face à Polónia.

No sábado, os cazaques só precisam de empatar com a Rússia para vencer o agrupamento, enquanto os russos podem chegar aos quartos de final com um desaire por três golos de diferença. Se perderem por mais de quatro, passam os polacos.

Os dois primeiros de cada um dos quatro agrupamentos seguem para os quartos de final.