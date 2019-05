Portugal nos quartos de final do Europeu sub-17

Hoje às 19:23 Facebook

Seleção portuguesa qualificada após a vitória desta sexta-feira com a congénere da Islândia, por 4-2.

Na terceira e última jornada do grupo C do Campeonato da Europa de Sub-17, que decorre na Irlanda, Portugal estava obrigado a ganhar à Islândia para se qualificar na segunda vaga do grupo, atrás da Hungria.

A seleção portuguesa adiantou duas vezes (golos de Bruno Costa e de Fábio Silva), mas deixou-se sempre empatar, a 1-1 e 2-2, até que, já no último quarto de hora do desafio, desferiu dois golpes fatais à equipa islandesa, com um golo de Paulo Gonçalves e outro de Filipe Cruz.

Na segunda-feira, Portugal jogará o acesso às meias-finais com o vencedor do grupo D, a apurar do jogo Espanha-Itália, que decorrerá ainda nesta sexta-feira.

Programa dos quartos de final: Domingo - França-República Checa, Bélgica-Holanda; Segunda-feira - Espanha/Itália-Portugal; Hungria-Itália/Espanha.