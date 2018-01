Portugal pela primeira vez com duas modalidades nas Olimpíadas de Inverno

Hoje às 19:24 Facebook

Portugal vai estar representado, pela primeira vez, em duas modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno, com o presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP) a acreditar em outras qualificações para PyeongChang 2018.

Até ao momento, conseguiram a qualificação para a competição, que se disputa entre 9 e 25 de fevereiro na cidade sul-coreana de PyeongChang, Arthur Hanse, em esqui alpino, e Ke Quyen Lam, nos 15 quilómetros em esqui de fundo.

"É a primeira vez que Portugal leva dois atletas em duas modalidades diferentes. Já levámos dois em esqui. Já levámos, há muitos anos (1988), em Calgari, quatro em "bobsleigh". É mais um passo na afirmação dos desportos de inverno de origem portuguesa", sublinha Pedro Farromba, em declarações à agência Lusa.

Mas o presidente da federação, que, pela segunda vez, vai chefiar a missão lusa nos Jogos Olímpicos de Inverno, depois da presença em Sochi 2014 (Rússia), diz que há "expectativas muito realistas" no apuramento de mais dois atletas.

As qualificações terminam a 22 de janeiro e até lá as esperanças recaem em Hugo Alves, residente no Japão, no luge, e em Christian Oliveira, luso-australiano a residir nos Estados Unidos da América, no "snowboard".

Portugal tem dez atletas no programa de preparação para PyeongChang 2018. Em Sochi 2014, na Rússia, o país esteve representado por Camille Dias e Arthur Hanse, ambos atletas de esqui alpino, a residirem no estrangeiro.

Arthur Hanse, 24 anos, mora em França e Ke Quyen Lam, antigo "snowboarder" de 38 anos, que passou a competir em "cross country", nasceu em Macau e vive no Canadá.

Para Pedro Farromba, este é "mais um elemento que se acrescenta à diáspora" e uma forma de os portugueses fora do país reforçarem os laços com as origens. "É importante para fortalecer a ligação ao país de origem. Nós ouvimos sempre os nossos governantes falarem na importância da diáspora. Estes portugueses que vivem em outros países, que competem por Portugal, que têm o sangue português a correr-lhe nas veias, têm um gosto imenso em correrem pela sua pátria. São atletas que vão sempre muito motivados quando representam o país", realça o chefe de missão a PeyongChang, à agência Lusa.