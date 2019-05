Portugal perde com Argentina na segunda jornada do grupo no Mundial

Hoje às 19:18 Facebook

Portugal perdeu, esta terça-feira, com a Argentina, por 2-0, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Mundial de sub-20, com a equipa sul-americana a garantir o apuramento para os oitavos de final.

Em Bielsko-Biala, na Polónia, Adolfo Gaich (33 minutos) e Patricio Pérez (84) marcaram os golos da seleção argentina, que passou a somar seis pontos, mais três do que Portugal, enquanto África do Sul e Coreia do Sul, que se defrontam esta terça-feira, ainda não pontuaram.

Portugal fecha a fase de grupos frente à África do Sul, na sexta-feira. Uma vitória garante o apuramento à equipa das quinas.