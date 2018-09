Portugal perde com Itália e complica sexto título europeu de hóquei em patins

Hoje às 23:00 Facebook

Portugal ficou esta quarta-feira mais longe de conquistar pela sexta vez consecutiva o Europeu de hóquei em patins de sub-20, ao perder com a Itália, por 6-2, na terceira jornada.

Em Viana do Castelo, Portugal, que ainda não tinha sofrido qualquer golo nesta prova, chegou ao intervalo a perder por 1-0.

António Trabulo e Hugo Santos marcaram os golos portugueses, com David Nadini e Francesco Compagno a bisarem pelos italianos, tendo Matteo Galimberti e Peter Ehimi feito os outros dois tentos dos comandados de Massimo Mariotti.

Com esta derrota, Portugal caiu para a terceira posição do Europeu, com seis pontos, a três de Espanha e de Itália, precisando de vencer os dois últimos encontros para assegurar um dos dois primeiros lugares, que dão acesso à final.

Na quinta-feira, Portugal defronta a Suíça, quinta classificada, ainda sem pontos, e na sexta-feira a Espanha.