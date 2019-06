Portugal perde com Sérvia mas força quinto set

Hoje às 22:11 Facebook

A seleção portuguesa de voleibol perdeu este sábado com a Sérvia no jogo da segunda jornada do grupo 9 da Liga Nações, que decorre em Gondomar, tendo obrigado os sérvios a um quinto jogo (3-2).

Enquanto Portugal vinha de um tranquilo triunfo por 3-0 sobre a China, os sérvios apresentaram-se moralizados pela vitória da véspera sobre o Brasil (3-2), mas tiveram de se aplicar para superar a equipa portuguesa, triunfando pelos parciais de 21-25, 25-15, 25-22, 30-32 e 15-9, em duas horas e 21 minutos.

Após esta jornada, sérvios, brasileiros, que este sábado venceram a China por 3-0, e Portugal repartem o comando do grupo com quatro pontos, decidindo-se a poule no domingo, com os jogos Sérvia-China e Portugal-Brasil.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Portugal - Sérvia, 2-3.

Parciais: 25-21 (31 minutos), 15-25 (24), 22-25 (29), 32-30 (40), 9-15 (17).

Sob a arbitragem de David Fuentes (Espanha) e Daniele Rapisarda (Itália), as equipas alinharam:

Equipas:

Portugal: Flip Cvetican, Alexadre Ferreira, Marco Ferreira, João Simões, Phelipe Martins e Miguel Tavares. Jogaram ainda: João Fidalgo (líbero) e Gil Pereira (líbero), Bruno Cunha, Tiago Violas, Caíque Silva, Lourenço Martins e Valdir Sequeira.

Treinador: Hugo Silva.

Sérvia: Nikola Petkovic (líbero), Lazar Cirovic, Petar Krsmanovic, Miran Kujundzic, Dusan Petkovic e Vuk Todorovic. Jogaram ainda: Stevan Simic, Drazen Luburic, Nikola Jovovic, Milan Katic e Bozidar Vucicevic.

Assistência: Cerca de 2.500 espetadores.