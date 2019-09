Portugal segundo no torneio sub-18 de Limoges

Hoje às 18:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa de sub-18 terminou este domingo o Torneio Internacional de Limoges, na França, com um triunfo por 1-0 sobre o Senegal, que lhe valeu o segundo lugar na competição.

Bruno Tavares, aos 81 minutos, converteu a grande penalidade decisiva e que puniu uma falta na área cometida precisamente sobre si próprio.

A equipa portuguesa sentiu muitas dificuldades no primeiro tempo, contudo, na etapa complementar foi mais forte até ao golo, aguentando depois a forte reação do rival africano.

Portugal iniciou o quadrangular com um triunfo por 2-0 sobre a Rússia, mas, depois, perdeu com a anfitriã França, que conquistou o troféu, pelo mesmo resultado.

A seleção lusa tem como próximo grande objetivo o Europeu sub-19 de 2020, na Irlanda do Norte, sendo que o conjunto liderado por Emílio Peixe dispensa a primeira fase de qualificação - apenas entra em competição na fase de Elite na primavera do próximo ano -, em virtude de ser a seleção com melhor 'ranking'.