Portugal soma segundo empate na preparação para o Mundial

Em desafio particular e de preparação para o Mundial da Rússia, disputado em Bruxelas, as seleções de Portugal e da Bélgica não marcaram golos.

Ainda sem Cristiano Ronaldo, que goza férias e que só deverá comparecer aos treinos da seleção na segunda-feira, Portugal somou o segundo empate em dois jogos de preparação do Mundial-2018, após o 2-2 com a Tunísia.

Em Bruxelas, a seleção campeã da Europa teve as melhores oportunidades de golo, mas os remates de Bernardo Silva, de Gelson e de João Mário não levaram a melhor direção. Na baliza portuguesa, Beto também esteve em destaque, com par de boas defesas.

A equipa de Fernando Santos tem agendado mais um jogo de preparação, a disputar com a Argélia, na quinta-feira, em Lisboa, no Estádio da Luz. A seleção segue depois para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em Sochi, no dia 15.

Além dos espanhóis, a seleção nacional defronta Marrocos (dia 20, em Moscovo) e o Irão, de Carlos Queiroz (dia 25, em Saransk), nos restantes jogos do Grupo B do Mundial-2018, que termina a 15 de julho.