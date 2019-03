Portugal soma segundo empate no caminho do Euro 2020

Hoje às 21:41 Facebook

Depois do nulo com a Ucrânia, a seleção portuguesa tropeça com a Sérvia e complica contas do apuramento. Cristiano Ronaldo saiu lesionado.

Sem Cristiano Ronaldo a partir dos 30 minutos - o capitão da seleção portuguesa pediu substituição devido a lesão -, Portugal somou o segundo empate em outras tantas jornadas da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020, ao não conseguir mais do que um 1-1 na receção à Sérvia.

Três dias depois do empate com a Ucrânia (0-0), também no Estádio da Luz, Portugal estava quase obrigado a vencer outro candidato ao apuramento, mas somou só um ponto.

A Sérvia adiantou no marcador por Dusan Tadic (penálti), logo aos seis minutos, e Danilo, ainda na primeira parte e já depois da saída de Cristiano Ronaldo, igualou com um golão.

Na segunda parte, a seleção portuguesa esteve quase sempre por cima e jogou muito perto da área da Sérvia, que também criou alguns calafrios em contra-ataques. Bernardo Silva, já nas compensações, desperdiçou a melhor oportunidade.

O jogo também fica marcado por um lance polémico aos 73 minutos. Primeiro, o árbitro Szymon Marciniak assinalou penálti por mão de Rukavina, mas, depois de consular o auxiliar, voltou atrás na decisão.

A Ucrânia saiu vitoriosa do Luxemburgo (1-2), assumiu a liderança do Grupo B e complicou ainda mais a vida de Portugal nesta fase de qualificação.