Portugal sub-21 empatado ao intervalo

A Seleção Nacional sub-21 vai empatando ao intervalo, 1-1, com a Bósnia e Herzegovina, em jogo da última jornada de apuramento para o Europeu 2019.

A seleção orientada por Rui Jorge começou bem o encontro e adiantou-se no marcador, aos 20 minutos, através de um grande golo de André Horta. O médio português recebeu solto ainda muito longe da baliza e executou um remate forte, que apenas parou no fundo da baliza de Trkulja.



A dois minutos dos 45, infelicidade para a seleção portuguesa. Erro defensivo da formação lusa e Demirovic, na cara de Joel Pereira, a fazer o golo do empate.