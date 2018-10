Portugal sub-21 vence Bósnia e garante acesso ao play-off

JN Hoje às 20:55 Facebook

A Seleção Nacional sub-21 venceu a Bósnia e Herzegovia, por 4-2, e garantiu presença no playoff de acesso ao Europeu 2019. André Horta, João Félix, Diogo Gonçalves e Heriberto Tavares marcaram os golos da vitória.

A precisar de vencer para assegurar definitivamente o segundo lugar no grupo oito de apuramento, a equipa portuguesa chegou à vantagem aos 20 minutos, através de um golo de André Horta, mas a Bósnia, que também precisava de vencer para ficar no segundo posto, ainda reagiu e igualou aos 43, por Demirovic.

Os pupilos de Rui Jorge resolveram praticamente a questão no espaço de 18 minutos, com os golos de João Félix, aos 53, e de Diogo Gonçalves, aos 63, sentenciando o jogo aos 90+1, com um golo de Heriberto, tendo os bósnios ainda reduzido aos 90+4, por Aldin Turkes.

A seleção portuguesa vai agora aguardar pelo sorteio da prova, agendado para sexta-feira, dia 19 de outubro, para saber quem defrontará no play-off, marcado para decorrer entre 12 e 20 de novembro.