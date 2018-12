Portugal termina fase de grupos das competições europeias mais perto da Rússia

Ontem às 23:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa de futebol mais perto da Rússia no "ranking" da UEFA, mas ainda a quase quatro pontos.

Após as seis jornadas da fase de grupos das duas competições europeias, Portugal, que é sétimo, soma 45.832 pontos, ainda longe dos 49.716 da Rússia, que, contudo, já perdeu quase dois pontos para as cores lusas esta temporada (8500 contra 6750).

Os três clubes portugueses ainda presentes em competição - F. C. Porto, Benfica e Sporting - garantiram o apuramento e somaram triunfos na última jornada da fase de grupos, com 'dragões' a vencerem o Galatasaray e as 'águias' o AEK, na Liga dos Campeões, enquanto os 'leões' bateram o Vorskla Poltava, na Liga Europa.

As três equipas portuguesas seguem em prova, com o F. C. Porto na Liga dos Campeões, depois de ter sido a melhor equipa da fase de grupos, com 16 pontos, e o Benfica e o Sporting na Liga Europa.

Das seis equipas com que a Rússia começou as competições europeias em 2018/19 apenas Zenit São Petersburgo e Krasnodar conseguiram seguir em frente na Liga Europa.

Os pontos que as equipas portuguesas conseguirem na próxima fase serão divididos por cinco - número de equipas com que o país começou esta temporada (Sporting de Braga e Rio Ave foram afastados na fase preliminar da Liga Europa) -, enquanto os dois russos vão ver os seus pontos divididos por seis.

Atrás de Portugal está a Bélgica, que tem apenas duas das suas cinco equipas e tem 39.300 pontos.

A Espanha, que ainda mantém sete equipas, lidera o "ranking" a grande distância, com 97.569 pontos, seguida da Inglaterra (75.605), da Itália (72.154), da Alemanha (69.784) e da França (57.165).