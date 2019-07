Portugal vence a Espanha e está na final do Mundial

Ontem às 23:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa de hóquei em patins apurou-se, esta sexta-feira, para a final do Mundial da modalidade, ao vencer a congénere de Espanha, por 4-2, após prolongamento, em jogo das meias-finais da competição, que decorre em Barcelona, no país vizinho. O jogo decisivo será disputado domingo, frente à Argentina.

A Espanha chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo apontado por Adroher, a 14 segundos do final do primeiro tempo.

Na segunda parte, Gonçalo Alves empatou e logo a seguir João Rodrigues colocou Portugal em vantagem, por 2-1. A minuto e meio do fim, a Espanha fez o 2-2, por Alabart, forçando o prolongamento.

No tempo extra, a primeira parte não deu golos, mas no segundo tempo João Rodrigues colocou Portugal em vantagem, por 3-2. No último minuto, a equipa portuguesa aumentou para 4-2, por Jorge Silva, fixando o resultado e carimbando a passagem à final.

Na final de domingo (17 horas, RTP1), Portugal jogará frente à Argentina, que, também esta sexta-feira, venceu a França, por 3-0, na primeira meia-final da prova.