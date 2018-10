Portugal vence Escócia e Éder regressa aos golos

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 18:50 Facebook

Twitter

A seleção portuguesa venceu, este domingo, a Escócia, por 1-3, no histórico Hampden Parka, em Glasgow, em jogo particular.

52 anos depois, Portugal venceu na Escócia. A última (e única) vitória da Seleção em solo escocês tinha sido em 1966. Em jogo amigável, com muitas alterações por parte de Fernando Santos, nota positiva para a equipa portuguesa, que embalada pelos golos de Hélder Costa, Éder e Bruma, deu uma boa resposta no histórico Hampden Parka, em Glasgow.



O primeiro golo do jogo surgiu por intermédio de Hélder Costa. O avançado do Wolverhampton marcou na estreia com a camisola principal da seleção nacional.



Na segunda parte, destaque para o regresso aos golos de Éder com o símbolo de Portugal ao peito. Aos 74 minutos, o avançado português cabeceou certeiro após cruzamento de Renato Sanches. Éder não marcava pela Seleção desde a final do Euro 2016, frente à França.



Aos 84, Bruma fechou as contas portuguesas. Passe longo de Gedson a desmarcar o camisola sete, que entrou na área em drible e aplicou um remate forte ao ângulo.

Já ao cair do pano, os escoceses deram um ar da sua graça e reduziram a desvantagem para 1-3, por intermédio de Naismith.



Destaque para a estreia de Cláudio Ramos, que se tornou no primeiro jogador do Tondela a representar a seleção portuguesa.