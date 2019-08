JN Hoje às 21:38 Facebook

A seleção portuguesa de andebol sub-19 apurou-se, esta quinta-feira, para as meias-finais do Mundial2019, a decorrer em Skopje, na Macedónia do Norte, após vencer a França, por 26-31.

A seleção lusa, que fechou a fase de grupos com apenas vitórias, continua em grande forma. Ao intervalo, Portugal já liderava por 10-14, e manteve-se na frente até ao final da partida.



Na meia-final, Portugal vai defrontar o Egito, que derrotou a seleção da Islândia por 35-31.