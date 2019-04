Portugal vence França em andebol

Hoje às 21:35 Facebook

A seleção portuguesa surpreendeu os poderosos franceses (33-27) e assumiu a liderança do Grupo 6 de apuramento para o Campeonato da Europa de 2020

Uma exibição de luxo, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, valeu a Portugal uma grande vitória sobre a França. Sempre na frente do marcador, a equipa de Paulo Jorge Pereira não deu hipóteses à seleção gaulesa, que apresentou todas as estrelas, à exceção de Karabatic.

Com este triunfo, Portugal assume o comando de um grupo em que também competem Lituânia e Roménia, com seis pontos, mais dois do que a França, sendo que vai jogar fora com o adversário desta quinta-feira já no domingo.

Os dois primeiros classificados do grupo apuram-se diretamente para o Europeu do próximo ano, cuja fase final foi alargada a 24 seleções. Portugal não marca presença numa grande competição desde 2006.