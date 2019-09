Portugal vence Grécia e tem "oitavos" na mão

Hoje às 15:33 Facebook

A seleção portuguesa de voleibol ganhou, esta terça-feira, à Grécia, por 3-1, em jogo da Poule A do Campeonato Europeu masculino, que decorre em França, e está a um passo dos oitavos de final.

As quinas impuseram-se pelos parciais de 19-25, 25-21, 25-23 e 25-17 e ascenderam ao quarto lugar, com os mesmos três pontos da seleção helénica, que fez o último jogo no agrupamento.

Amanhã, quarta-feira, pelas 13 horas, Portugal defronta a Roménia, última do grupo com zero pontos, no derradeiro encontro para decidir qual a seleção que segue em frente na prova e se junta às já apuradas França Itália e Bulgária.