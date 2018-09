Portugal vence Itália com golo de André Silva

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:38 Facebook

Portugal estreou-se, esta segunda-feira, na Liga das Nações, com uma vitória (1-0) frente à Itália. André Silva marcou o único golo do encontro.

Portugal entrou melhor no jogo e deu o primeiro sinal de perigo logo aos cinco minutos. Rúben Neves cruzou para a área, após um canto curto, e William surgiu na cara do guarda-redes mas o desvio de cabeça saiu ao lado. Numa primeira parte marcada pela superioridade lusa, a melhor oportunidade pertenceu a Bernardo Silva, aos 29 minutos. William cruzou para Bruma, o extremo cabeceou e a bola acabou por ir parar aos pés de Bernardo Silva. O avançado rematou rasteiro, mas a defesa italiana cortou a bola em cima de golo.

A equipa de Fernando Santos ia controlando e criando as melhores oportunidades, mas o nulo manteve-se até ao final da primeira parte. Na segunda metade, Portugal passou da ameaça à concretização: Ao minuto 48, Bruma recuperou a bola, fugiu pela esquerda e deu para o avançado, que recolheu a bola na grande área e disparou para o fundo da baliza italiana. Foi o 13.º golo do camisola nove em 28 jogos pela seleção A.

Em vantagem, Bernardo Silva teve mais uma ocasião de golo, após um remate colocado, mas valeu a atenção de Donnarumma que, com uma defesa apertada, impediu o golo ao português.

Com este triunfo, Portugal, líder do grupo 3, soma três pontos, contra um de Itália e Polónia, formações que haviam empatado 1-1 em solo italiano na sexta-feira. Há mais de 60 anos que a equipa das quinas não vencia a Itália em jogos oficiais.

André Silva garante: "Dentro de campo não há amigos"

No final do encontro, André Silva, jogador do Milan mas atualmente a jogar por empréstimo no Sevilha, mostrou-se satisfeito por ter resolvido o encontro. "Estou muito feliz, como o resto da equipa. Estamos contentes. É uma nova competição. Esperávamos uma Itália forte. Sabíamos que jogávamos contra uma grande seleção e estivemos à altura, portámo-nos bem", começou por dizer.

O jovem avançado garantiu, ainda, que apesar de conhecer bem o campeonato italiano, não considera que esse seja um dado relevante tendo em conta o adversário.

"Tenho aqui alguns amigos na seleção italiana. Dentro de campo não há amigos, é lutar por Portugal e vencer. No geral, fomos a melhor equipa", concluiu.