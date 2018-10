Portugal vence Polónia com cambalhota no marcador

JN Hoje às 21:35, atualizado às 22:12 Facebook

Twitter

Portugal venceu a Polónia por 2-3, esta quinta-feira, naquele que foi o segundo jogo da seleção nacional na Liga das Nações.

A seleção de Fernando Santos, que continua sem Cristiano Ronaldo, criou diversas oportunidades de golo, e podia ter terminado o encontro com uma vantagem maior.



Numa primeira parte a ritmo elevado, foi a Polónia quem inaugurou o marcador, por intermédio de Piatek. Portugal soube reagir da melhor forma, e com mais posse de bola e excelentes jogadas coletivas, conseguiu dar a cambalhota no marcador, com um golo de André Silva e um autogolo de Glik.



Na segunda metade, a seleção das quinas entrou pressionante e, logo aos 52 minutos, embalada pelo talento individual de Bernardo Silva, colocou o marcador em 1-3.



A Polónia ainda reduziu, aos 77 minutos, por intermédio de Blaszczykowski.



Com este resultado, Portugal passa a somar seis pontos e lidera isolado o Grupo A da Liga das Nações. Caso haja um empate no jogo de domingo entre Polónia e Itália, a seleção portuguesa fica apurada para a final four da Liga das Nações.