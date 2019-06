Portugal vence Roménia e carimba vaga no Europeu de 2020

Susana Silva Hoje às 17:49 Facebook

A seleção portuguesa de andebol garantiu, esta tarde, a presença na fase final do Campeonato da Europa de 2020, ao vencer a Roménia, por 24-19, no quinto jogo do Grupo 6.

E 13 anos depois da última participação, Portugal volta a estar entre a elite europeia para disputar o título. As quinas, que precisavam apenas de um empate para segurarem um dos dois lugares de acesso direto, perdiam ao intervalo, por 12-11, mas deram a volta no segundo tempo e carimbaram já a qualificação, quando falta disputar ainda uma jornada.

Neste domingo, pelas 17 horas, o conjunto luso recebe a Lituânia, no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos, uma partida que será disputada já em ambiente de festa.